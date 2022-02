En date du 9 février 2022, un cas de grippe aviaire (virus de type H5N1) a été confirmé sur une oie sauvage trouvée morte à Alscheid (Kiischpelt). Afin d’éviter l’introduction du virus dans les cheptels de volaille, l’Administration des services vétérinaires du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural informe que les mesures de prévention mises en place fin 2021 restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre sur tout le territoire du Luxembourg: Le nourrissage et l’abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages;

Les volailles doivent être tenues dans des locaux fermés;

Les volailles peuvent avoir accès à des aires de sorties à condition que ces dernières soient protégées par des filets évitant tout contact avec des oiseaux sauvages;

Les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement;

Toute exposition de volaille est interdite;

Toute mortalité anormale de volaille est à signaler à un vétérinaire. En cas de découverte d’un oiseau sauvage aquatique (oie, canard, cygne) mort ou malade, il est déconseillé de toucher l’animal, mais ce dernier est à signaler auprès de l’Administration des services vétérinaires via e-mail à info@asv.etat.lu ou par téléphone au (+352) 247-82539. La consommation d’œufs et de viande de volaille est sans risque pour la santé publique.