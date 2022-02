De Gemengerot huet e Mëttwoch den Owend, iwwer zwee Méint no de Komplementarwalen, eestëmmeg déi dräi Beschtgewielten acceptéiert.

An der Gemeng Lenneng geet eng Zort "Wal-Krimi" op en Enn. Den Tim Karius gëtt neie Buergermeeschter, de Philippe Gengler an de Jean-Marie Hermann kommen an de Schäfferot. Domadder ass déi ronn zwee Joerzéngte laang Buergermeeschtesch-Karriär vum Arnold Rippinger eriwwer.

D’Vereedegung vun deenen neie Gemengeresponsabele vu Lenneng, Kayl a Steesel sollt eigentlech en Donneschdeg sinn. Déi gouf awer no hanne verréckelt.