Um 13 Auer fänken d’Debatten an der Chamber un. Déi aktuell Mesure gi méi labber. Den 3G gëtt generaliséiert fir de Fräizäitberäich, Sport oder Kultur.

Et muss een also geimpft, geheelt oder zertifiéiert getest sinn. An de Spideeler an Altersheemer muss een nach zousätzlech en Test maachen.

Op der Aarbechtsplaz gëllt den 3G fakultativ am Privatsecteur. Bei der Fonction Publique gëtt e weider applizéiert. Bei de Gemengen decidéiert de Schäfferot, ob den 3G weider applizéiert gëtt oder net.

D’Spärstonn an de Caféen a Restauranten fält ewech.

Och doheem gëllt kee CovidCheck méi.

D’Quarantainen, wann ee Kontakt hat mat engem Positiven, fale ganz ewech. D’Isolatioun, wann ee sech selwer ugestach huet, bleift awer bestoen. Et däerf een nees eraus, wann een zwee negativ Schnelltester hat, wou op d’mannst een Dag dertëschent läit.

Déi Ännerunge solle scho vun den Owend u gëllen.

Den Debat an der Chamber kënnt Dir vun 13 Auer live op RTL.lu am Livestream suivéieren.