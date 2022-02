En Donneschdeg den Owend war op der A7, op der Héicht vum Kierchbierg, en Automobilist duerch säi Fuerstil opgefall.

Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, dass den Alkoholtest positiv war. De Führerschäin gouf agezunn.

Änlech ass et kuerz no Hallefnuecht engem Chauffer gaangen, deen an der Stad gestoppt ginn ass, well en a falscher Richtung duerch eng Einban gefuer ass. Och hei war den Alkoholtest positiv an de Führerschäin domat fort.