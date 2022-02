Vun e Freideg op e Samschdeg koum et zu dräi Accidenter uechtert Land. Eng 6 Persoune goufen dobäi blesséiert, dovun eng schwéier blesséiert.

Ee schwéier Blesséierte gouf et géint 2.15 Auer op der Escher Autobunn a Richtung Stad op der Héicht vu Leideleng. 3 Autoe waren an en Accident verwéckelt. Eng weider Persoun gouf och blesséiert. De Samu souwéi d'Rettungsdéngschter aus der Stad an d'Ambulanz vu Monnerech.



De CGDIS hat dann nach zwee Asätz um Freidegowend.

Kuerz no 17.30 Auer war en Auto zu Iechternach an der Cité Manertchen accidentéiert. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vum Rettungsdéngscht vun Iechternach versuergt.

Um CR345 tëscht Uewerfeelen a Mäerzeg war géint 23.30 e weidert Gefier accidentéiert. Hei koum et zu dräi Blesséierten. Am Asaz waren d'Ambulanze vun der Nordstad, Rambrouch a Mäerzeg.