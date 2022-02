Dat wéinst Prise illégale d'intérêts, Korruptioun an Trafic d'influence, deelt den Dikrecher Parquet e Samschdeg de Mëtteg mat.

Am Kader vun Enquêtë wéinst illegalen Dechargen an der Gemeng Wolz wieren der Police judiciaire Indicë fir aner méiglech Strofdoten opgefall. Doropshi goufen elo zwou weider Enquêten opgemaach. Engersäits geet et ëm eng méiglech Korruptiounsaffär an Zesummenhang mat Immobilientransaktiounen, an déi de Buergermeeschter, e Promoteur, eng Baufirma an Onbekannter verwéckelt wieren. Déi zweet Affär dréit sech ëm Aarbechten un engem private Chalet, bei deenen och géint d'Naturschutzgesetz verstouss gi wier. An deem Kader goufen et den 9. Februar Perquisitioune bei der Gemeng, beim CIGR zu Wolz, bei engem Promoteur a bei enger Privatpersoun.

D'Lëtzebuerger Wort hat ewell am November zejoert méiglech illegal Aarbechten un engem Chalet vum Buergermeeschter gemellt.

De Parquet vun Dikrech rappelléiert d'Présomption d'innocence, sou laang enger Persoun hir Schold net bewisen ass.

Am Mäerz zejoert goufen et ewell éischt Perquisitiounen am Zesummenhang mat den Enquêtë ronderëm déi illegal Dechargen op der Gemeng, bei enger Baufirma a bei Privatpersounen doheem.

De Fränk Arndt selwer wollt op eis Nofro hin näischt zu der Affär soen.

Schreiwes

Communiqué du parquet de Diekirch en relation avec des perquisitions à l'Administration communale de Wiltz et les locaux du CIGR Wiltz Plus

( 12.02.2022)

Dans le cadre de deux informations judiciaires relatives à deux décharges illicites sur le territoire de la commune de Wiltz, le Service de police judiciaire (SPJ) a constaté des indices concernant d'autres faits susceptibles de qualification pénale.

Suite aux premières investigations par la police judiciaire, le parquet de Diekirch a requis l'ouverture de deux informations judiciaires supplémentaires au sujet de ces nouveaux indices d'infractions :

- l'une a été ouverte des chefs de prise illégale d'intérêts, corruption sinon trafic d'influence contre le bourgmestre de la commune de Wiltz, une société de promotion immobilière, une société de construction ainsi que leur dirigeant et inconnu(s) pour des faits relatifs à des transactions immobilières et la relation du bourgmestre avec certaines entreprises et personnes privées,

- l'autre a été ouverte contre le bourgmestre et inconnu(s) des chefs de prise illégale d'intérêts et d'infraction à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, respectivement à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour des faits relatifs à la rénovation d'un chalet privé.

Dans ce cadre, des perquisitions ont été opérées en date du 9 février 2022 à l'Administration communale de Wiltz, dans les locaux du Centre d'Initiative et de Gestion Régional Wiltz Plus, au siège d'une entreprise de promotion immobilière et au domicile privé d'une personne.

Les instructions, à charge et à décharge, suivent leur cours.

Le parquet de Diekirch tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.