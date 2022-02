Ass d'Debatt, méi Meedercher a Frae fir d'Naturwëssenschaften ze begeeschteren, net scho laang kale Kaffi? D'Anne Wolff huet nogefrot.

Am Science Center ginn am Kader vum "Girls in Science day" eng Rëtsch Atelieren ugebueden. An dem Kontext stellt sech d'Fro, ob et dann iwwerhaapt Ënnerscheeder tëscht Meedercher a Jonge gëtt, wat d'Intressien ugeet. Jo, seet d' Elisabeth John, Grënnerin vum Scienteens Lab: „Mir stelle schonn Ënnerscheeder fest. Am Moment hu ma an den naturwëssenschaftleche Fächer éischter Themen, déi d'Jongen interesséieren. Wann een zum Beispill de Futtballroboter hëlt, dat interesséiert éischter d'Jongen. Dee Roboter kéint een awer zum Beispill och danze loossen, dat wier dann éischter eppes fir d'Meedercher".

Fakt ass: Lëtzebuerg ass a punkto Fraen an der Wëssenschaft wäit hannendran. De Grand-Duché läit mat knapps 28% Fraen an der Fuerschung EU-wäit op der zweetleschter Plaz. Dat géing och un der Sozialisatioun vu jonke Meedercher leien. Am Moment wier et nach éischter esou, dass Meedercher vermëttelt géif ginn, Mathe wier éischter eppes fir d'Jongen. Do misst en Ëmdenke kommen, esou d'Elisabeth John.

D'Soziologin Carole Blond-Hanten fuerscht zum Thema Geschlechterrollen. Si huet en iwwerdimensionaalt Wierfelspill entwéckelt. Mat hirem Gendergame stéisst si bei de Visiteuren eng Debatt iwwer Virurteeler un a sammelt gläichzäiteg Donnéeë fir hir Fuerschung.

Scho bei de Reklamme geséich een, wéi hei Meedercher a Jongen ënnerschiddlech duergestallt a cibléiert ginn, esou d'Soziologin.

An och iwwert dem Spill weist sech bei de Visiteuren: Rollebiller sinn och 2022 nach aktuell. Meedercher bräichten dowéinst Fraen als Virbiller, och an der Wëssenschaft: „Déi Virbildfunktioun ass immens wichteg, grad och an der Fuerschung. Mir musse jonke Meedercher och Fraen als Wëssenschaftlerinne weisen".

Gläichberechtegung fänkt awer schonn am Alldag un an net eréischt an der Wëssenschaft. Etüde weisen och: Sprooch a Biller spillen eng wichteg Roll fir d'Egalitéit vun de Geschlechter.

Etüden iwwer dëst Thema:

Anteil der Forscherinnen nach Leistungsbereichen

Grammatical Gender in German Influences HowRole-Nouns Are Interpreted