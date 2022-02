De 24. Januar koum et an der Rue de Beggen an der Stad zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Motorrad.

Beim Accident op der Héicht vun engem Supermarché un der Kräizung mat der Rue de Neuerburg, war de Motocyclist schwéier blesséiert ginn. D'Police sicht an deem Zesummenhang no Zeien. Wien eppes gesinn huet soll sech bei der Stater Police mellen, dat ënnert der Nummer (+352) 244 40 1000 oder via E-Mail op police.LUXEMBOURG@police.etat.lu . Links RTL News: Motocyclist no Kollisioun mat Auto schwéier blesséiert