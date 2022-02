Um Méindeg de Moie koum et tëscht Waarken a Bierden zu engem Accident, wouran 3 Gefierer verwéckelt waren. 1 Spuer huet musse fir den Trafic gespaart ginn.

Wéi de CGDIS schreift, gouf 1 Persoun verwonnt.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Am Asaz waren d'Pompjeeën Nordstad an Angelduerf.

Kuerz viru 6 Auer ass zu Lëntgen an der Rue Principale en Auto an e Potto gerannt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Pompjeeë vu Lëntgen waren op der Plaz.

Kuerz no 10 Auer gouf et dann eng Kollisioun tëscht 2 Autoen zu Réiden an der Rue de la Piscine. Grad ewéi bei den aneren Accidenter gouf et hei och 1 Blesséierten, ëm deen d'Pompjeeë vu Réiden sech gekëmmert hunn.