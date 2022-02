Wéi d'Police e Méindeg matdeelt, hunn Déif op engem Parking tëscht Luerenzweiler a Lëntgen engem geparkte Camion den Tank eidel gemaach.

Ronn 900 Liter Diesel hunn d'Déif dobäi geklaut. Bei den aktuelle Pëtrolspräisser kaschten 900 Liter Diesel op der Pompel eng 1.350 Euro. Wou de Camionschauffer de Méindeg de Schlëssel vum Gefier ëmgedréit huet huet hien den Déifstall bemierkt.

Zu Déifferdeng gouf an der Rue Yvonne Useldinger iwwert de Weekend Koffer geklaut. Iwwert de Weekend sinn Onbekannter an ee Chantier agebrach an hunn do e puer 100 Meter Kofferdrot geklaut.

An der Stad gouf tëscht dem Sonndegowend 23 Auer an dem Méindegmoie 6.30 Auer an een Haus am Mühlenweg agebrach. Iwwert eng Buedzëmmerfënster hannert dem Haus si si an d'Haus komm an hunn do ee Laptop, Kreditkaarten, e Smartphone a Boergeld geklaut. De Bewunner vum Haus huet den Abroch bemierkt, wou hien nees Doheem ukomm ass.