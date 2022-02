En Dënschdeg den Owend goufen d'Pompjeeën an de Chalet vum Club des Jeunes op Uespelt geruff, well et hei gebrannt huet.

D'Rettunsekippen haten d'Feier awer séier ënner Kontroll. Weider Detailer leien eis nach net vir.