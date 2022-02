Vun e Mëttwoch den Owend u kann et am ganze Land ongemittlech ginn. De Wand wäert plazeweis mat bis zu 95 oder souguer 110 km/h iwwert d'Land blosen.

Wann een déi aktuell Previsioune kuckt, dierft et vun e Mëttwoch den Owend u lassgoen, dat géint 20 Auer. Meteolux mellt Wand tëscht 90 an 110 Stonnekilometer, d'Alerte Orange gëllt fir dat ganzt Land. Hinnen no soll dëst de Fall tëscht en Donneschdeg um Mëtternuecht a 6 Auer moies de Fall sinn.

© www.meteolux.lu

Beim Wiederdéngscht vu "Kachelmannwetter"geet een dovun aus, dass d'Wandvitesse lokal och alt bis op 100 km/h kënne klammen, wat een och an hirer Animatioun esou nokucke kann. Besonnesch stiermesch gëtt et wuel an der Nuecht op en Donneschdeg géint 3 oder 4 Auer.

D'Wandstäerkt entsprécht engem "Beaufortgrad" vun 8 bis 9, oder souguer 10, wat als "stiermege Wand", respektiv "Stuerm" aklasséiert gëtt. Do muss een dann dovun ausgoen, dass et zu Schied un Haiser ka kommen, Äscht kënne vun de Beem briechen a vereenzelt kënnen och Beem ëmfalen. Eréischt am Laf vum Donneschdeg no 17 Auer soll sech d'Situatioun berouegen.

E Freideg den Owend da kann et awer nees weider goe mat stiermesche Wiederkonditiounen, mat och do nees Wandvitesse vun 90 bis 100 km/h. Esou op alle Fall d'Previsioune vu Kachelmannwetter, Stand e Mëttwoch an der Mëttesstonn.