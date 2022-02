De Grond heivir ass den Effet vun de Wantersolden. Rechne mer déi raus, da läit den Taux bei 4,7%.

Eigentlech klëmmt d'Präisdeierecht also. Zemools d'Pëtrolsproduite si weider méi deier ginn, dat ëm 12,3%. Dat läit un den internationalen Evolutiounen an un der nationaler C02-Steier, heescht et vum Statec.

De Gas ass iwwerdeems bal ëm 23% geklommen. Par Rapport zum leschte Joer sinn d'Pëtrolsproduite bal 50% méi deier. Beim Heizungsmasutt sinn et 80% an engem Joer.