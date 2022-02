Lescht Woch goufe 5.871 Leit positiv op de Coronavirus getest. Déi Woch virdru waren et der nach 11.003.

D'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg entspaant sech. Dat geet aus dem Réckbléck vun der Santé ervir. Tëscht dem 7. an dem 13. Februar ass bei 5.871 Leit de Corona-Test positiv ausgefall, wat 53% manner Infizéierter si wéi déi Woch virdrun. Tëscht dem 31. Januar an dem 6. Februar waren et knapp iwwer 11.000 nogewisen Neiinfektiounen. Den Inzidenz-Taux läit bei den net-geimpfte Persoune bei 1.368 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner; bei de vaccinéierte Residente läit en e gutt Stéck drënner bei 749.

24.341 PCR-Tester goufen am genannten Zäitraum duerchgefouert. De Positivitéitstaux vun all den Tester, déi gemaach goufen, ass vu 34 op 24 Prozent gefall an et gëtt och eng däitlech Baisse beim Inzidenzwäert iwwer 7 Deeg op 100.000 Awunner. Dee fält vu ronn 1.700 déi viregt Woch op 924.

Erofgaangen ass och d'Zuel vun den aktiven Infektioune vu 26.222 (Stand 6. Februar) op 17.119 (Stand 13. Februar). Mëttlerweil gëllen 156.761 Persounen als geheelt. Den Altersduerchschnëtt vun de Persounen, déi sech mam Coronavirus infizéiert hunn, läit bei 31,3 Joer.

Corona-Réckbléck Santé / Rep. Dany Rasqué

D'Zuel vun de Corona-Doudege bleift zu Lëtzebuerg weider héich. Lescht Woch sinn 12 Leit a Relatioun mat Covid-19 verscheet. D'Altersmoyenne vun den Doudesaffer läit bei 80 Joer.

Mat Bléck op d'Spideeler geet aus der Retrospektiv ervir, datt et manner nei Admissioune goufen, vun 73 virlescht Woch op 64 lescht Woch. Op den Intensivstatiounen ass d'Zuel vun de Corona-Patiente vun 11 op 10 erofgaangen. Den Altersduerchschnëtt vun de Patiente läit bei 58 Joer. 24 vu 64 Patienten op de Soins normaux waren net geimpft, 40 haten e kompletten Impfscheema. Op den Intenvistatiounen hate sech 4 vun 10 Leit net géint de Coronavirus vaccinéiere gelooss.

En Trend no ënne gouf och bei den Isolementer a Quarantäne festgestallt. Tëscht dem 7. an dem 13. Februar ware méi wéi 25.700 Leit an Isolatioun, wat e Minus vu 27% ass. 3.073 Mënsche waren iwwerdeems a Quarantän, eng Baisse vu genau 50%.

Am meeschte gouf sech am familiäre Krees infizéiert mat 40,8% vun de Fäll. Als zweetheefegst gouf d'Aarbechtsplaz genannt mat 5,4%, op Plaz 3 kënnt de Beräich vun der Fleeg (3,4%). D'Vakanzen am Ausland an de Fräizäitberäich maache jeeweils liicht méi wéi 3 Prozent aus. De Prozentsaz vun de Fäll, bei deenen net konnt ermëttelt ginn, wou sech ugestach gouf, läit bei 37,6%. An de Schoule gouf et just eng Klass aus dem Fondamental, an där et méi wéi 5 positiv Fäll gouf an déi dowéinst huet missen a Quarantän gesat ginn.

Ronn 12.000 Dosisse Vaccin goufe lescht Woch gesprëtzt. Fir 889 Persoune war et déi 1. Dosis. 3.053 Mënsche goufe fir d'zweet geimpft a 6.713 hunn hir Opfrëschungsimpfung kritt. 466.145 Leit gëllen als vollstänneg geimpft, wat 77,6 Prozent vun der Bevëlkerung iwwer 5 Joer entsprécht.

De List fënnt iwwerdeems nach ëmmer vill Virus an de Kläranlagen, mä och do geet d'Tendenz weider erof.

PDF: Retrospektiv vun der Santé

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 7 au 13 février 2022 (16.02.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 7 au 13 février 2022, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 11.003 à 5.871 (-53%).

Parmi les 5.871 infections détectées cette semaine, le taux d'incidence est de 1.368 pour 100.000 personnes non-vaccinées et de 749 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet.

Parmi les hospitalisations, 24 patients sur 64 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (40 patients avaient un schéma vaccinal complet), alors que 4 patients sur 10 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés.

Rappelons que pour la période du 1er octobre 2021 au 26 janvier 2022 le taux d'incidence pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet est de 56,5 en soins normaux et 12,4 en soins intensifs. Le taux d'incidence pour les personnes non-vaccinées est de 112 en soins normaux et 34,5 en soins intensifs.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 7 au 13 février diminué de 32.227 à 24.341

65 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 151 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 1.974. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 13 février, le nombre d'infections actives a diminué à 17.119 par rapport à 26.222 au 6 février et le nombre de personnes guéries est passé à 156.761 (par rapport à 141.802). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 31,3 ans.

Pour la semaine du 7 au 13 février, 12 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 80 ans.

Dans les hôpitaux, 64 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 73 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 11 à 10. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 58 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est passé à 0,54 (0,72 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 34,14% à 24,12%.

Le taux d'incidence a diminué à 924 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 1.733 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés dans les écoles ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence. Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence diminue (entre -34% et -53%) dans tous les groupes d'âge. Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 75+ ans (462 cas pour 100.000 habitants) alors que le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans (2.036 cas pour 100.000 habitants).

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 7 au 13 février, 25.788 personnes se trouvaient en isolement (-27%) et 3.073 en quarantaine (-50%).

Contaminations

Avec l'augmentation du nombre de cas, il est difficile d'appeler tous les cas de la semaine et donc de déterminer la source probable de contamination.

Le cercle familial est la source la plus fréquente (40,8%), suivi du travail (5,4%) le secteur d'aide et soins (3,4%), les voyages à l'étranger (3,3%) et les loisirs (3,1%). La part des sources indéterminées diminue (37,6%).

Situations particulières en milieu scolaire

Au cours de la semaine du 7 au 13 février, une classe d'une école fondamentale a été touchée par un scénario 4 suivie d'une quarantaine (plus de cinq cas positifs dans la classe).

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 7 au 13 février, 11.720 doses ont été administrées au total. 889 personnes ont reçu une 1re dose, 3.053 une 2e et 6.713 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 16 février à 1.256.487

466.145 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 77,6% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+).

Nouvelle loi COVID-19 : relâchement de certaines mesures

Suite au vote de la nouvelle loi COVID-19 par la Chambre des députés en date du 11 février, la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 a été adaptée.

Ces nouvelles mesures sanitaires en vigueur COVID-19 resteront applicables jusqu'au 30 avril 2022 inclus.

Veuillez trouver plus d'informations sur les nouvelles mesures sanitaires en vigueur sur www.covid19.lu

« Pop Up » Vaccination: Lëtzebuerg léisst sech impfen

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires (« Pop Up » Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

La liste de tous les spots de vaccinations est actualisée de façon continue et peut être consultée à partir du site web: www.impfen.lu

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/publications-en/

Concernant l'évolution des données relatives au séquençage des variant sont publiées

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours de la 6e semaine de 2022 montre une prévalence toujours très élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national.

La diminution du flux du SARS-CoV-2 amorcée la semaine dernière se confirme ici, même si le niveau actuel du niveau de SARS-CoV-2 reste important. Cette baisse est également perceptible et confirmée pour l'ensemble des STEP étudiées. Les résultats des prochaines semaines seront essentiels pour confirmer cette tendance à la baisse.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/