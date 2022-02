Dräi Mënsche sinn en e Mëttwoch den Owend blesséiert ginn, dat bei engem Autosaccident a bei enger Dampentwécklung an enger Kummer.

Wéi de CGDIS en Donneschdeg de Moie mellt ass e Mëttwoch den Owend géint 17.30 Auer an der Stad um Belair en Auto an eng Mauer gerannt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf.

Zwee Blesséierter gouf et da géint 20 Auer wéi et an der Stroossbuerger Strooss zu Hollerech an enger Wunneng gebrannt huet. Zwou Persoune goufe mat enger liichter Dampvergëftung behandelt.