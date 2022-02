An der Nuecht op en Donneschdeg ass um 3.30 Auer an der Haaptstrooss zu Téiteng en Automobilist an e geparkten Auto gerannt.

Dëst Gefier gouf an eng Mauer gedréckt. Och en drëtte Won gouf beschiedegt. De schëllege Chauffeur ass a Richtung Rëmeleng fort gerannt. Eng Enquête leeft. D'Police huet um Mëttwoch grouss Alkoholkontrolle gemaach. Dat war de Fall zu Capellen a Käerch sou wéi och zu Bidscht an Heischent. Bal 400 Chauffeuren hu misste blosen. 4 vun hinnen haten ze vill. 2 Permise si fort.