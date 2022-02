Et gëtt keng ekologesch Transitioun, kee Wandel vun engem System vu Verschmotzung an eng gréng Gesellschaft, ouni manner Produktioun an Transport.

Dat seet de belsche Landwirtschaftsingenieur, Ëmweltaktivist a Kapitalismuskritiker Daniel Tanuro. Den Auteur vum Buch "L'impossible capitalisme vert" war dës Woch op Invitatioun vun déi Lénk zu Lëtzebuerg.

Grénge Wuesstem - Reportage Fanny Kinsch

Et si massiv Investissementer an en aneren Energie-System, en aneren Transport-System an eng aner Landwirtschaft néideg, fir vum aktuellen, net nohaltege System, an en ekologesche System ze kommen. Ma, dës Investissementer brauchen Energie, an déi Energie kënnt den Ament zu 80 Prozent aus fossille Sourcen, esou den Daniel Tanuro: "Ce qui veut dire que ce qu'on appelle la transition énergétique, si on prend cette expression au sérieux, toute autre chose restant égale, nécessiterait un surcroit d'énergie fossile, donc un surcroit d'émissions. Donc il faut quelque part, pour équilibrer l'équation climatique, compenser cette situation par une suppression de production et de transport. Commençons par supprimer les productions inutiles ou nuisibles, la production d'armes par exemple, ou la publicité."

Déi Mesuren, déi bis ewell um Dësch leien, d'Klimapläng vun de Regierungen, déi bis haut ugeholl goufen, géingen eng Äerderwiermung vun 3,2 Grad an Aussiicht stellen: "Il y a plus de civilisation à 3,2°C. Parce qu'il y aura plus assez à manger pour tout le monde. Parce que le niveau des mers va monter et pousser des centaines de millions de gens à devoir se déplacer, parce que d'autres centaines de millions de gens vont être confrontés à des famines récurrentes. Pour 4°C, on dit 4 milliards de gens seront soumis structurellement, chroniquement à la pénurie d'eau."

Deen eenzege Succès vun der Ëmweltpolitik aus de leschten 30 Joer wier de Montreal-Protokoll fir de Schutz vun der Ozonschicht gewiescht: en internationale Kader vu Regulatioun. Ma op anere Plazen, wou eng Regulatioun och néideg wier, géing se net kommen: "Les émissions de méthane des puits pétroliers, des mines de charbon et du réseau gazier sont énormes au niveau planétaire, y compris dans nos pays. Le réseau gazier, il fuit de partout. Pourquoi on n'impose pas aux compagnies, aux sociétés responsables de tout cela de supprimer ces fuites ? Techniquement c'est tout à fait possible. L'impact climatique serait significatif, ça nous permettrait d'éviter 0,5°C de réchauffement de la planète."

Op där enger Säit géinge sou, relativ einfach Mesuren net ergraff ginn, op där anerer Säit géing et sou duergestallt ginn, wéi wa jiddereen an der Gesellschaft déi selwecht Verantwortung fir de Klimawandel géing droen, esou de belschen Eco-Sozialist. Dobäi wier de Contraire wouer - ee Prozent vun der Mënschheet géing zum Beispill 50 Prozent vun de Flich an Usproch huelen: "En Europe, c'est plus de 50%, qui est dû au pourcent le plus riche de la population. Alors, on nous dit, on culpabilise tout le monde, en disant, nous sommes tous dans le même bateau, mais certains sont en super-yachts et d'autres sont en barquettes à rames ou même en radeaux et menacé de sombrer dans la mer."

An deem System stellt d'Aussiicht op manner Produktioun a manner Aarbecht natierlech och d'gewerkschaftlech Beweegunge virun Erausfuerderungen. D'Léisunge leie fir den Daniel Tanuro do, wou déi 2 Lutte sech iwwerschneiden, zum Beispill duerch Ëmverdeelung an Aarbechtszäitreduktioun: "C'est une utopie, mais c'est une utopie nécessaire et dans la mesure où elle est nécessaire elle est concrète."