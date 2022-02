E Freideg de Moie géint 9.45 Auer sinn an der route de Bettembourg zu Béiwengen Auto an eng Camionnette anenee gerannt.

Wéi de CGDIS mellt, goufen 2 Persoune verwonnt.

D'Ambulanz vu Beetebuerg an d'Pompjeeë vu Réiser waren am Asaz.

Um Freidegmoie kuerz viru 4 Auer gouf am Eecher Bierg e Foussgänger vun engem Auto ugestouss an dobäi verwonnt.