Zu Féiz an der Brill-Strooss koum et e Samschdeg géint 17 Auer zu engem Accident mat 3 Autoen.

2 Persoune goufen dobäi blesséiert, et war och e Samusdokter op der Plaz, grad ewéi Ambulanze vu Beetebuerg an Diddeleng, an d'Pompjeeë vu Monnerech a Schëffleng.