D'Zuele ginn an alle Beräicher zeréck, esou d'Adem an engem Communiqué e Méindeg. De Laangzäit-Chômage fält, bleift awer de gréisste Problem.

Um 31. Januar 2022 louch d'Zuel vun de Residenten, déi bei der Agence pour le développement de l'emploi (Adem) als aarbechtssichend ageschriwwe waren, bei 15.470. Am Verglach zum Januar 2021 ass dat eng Baisse vu 4.412 Persounen - ganzer 22,2 Prozent. Den Taux de Chômage, ëm saisonal Aarbecht korrigéiert, gëtt vum STATEC bei 4,9 Prozent festgeluecht. Am Dezember waren et nach 5,2 Prozent.

D’leschte Kéier, wéi de Chômagetaux sou déif war, war ufanks 2009, iert d’Finanzkris Konsequenzen op d'Ekonomie hat. Och wann d'Chômagezuelen allgemeng erofginn: Et sinn ëmmer nach virun allem Leit, déi scho méi wéi 12 Méint no enger Aarbecht sichen, déi Problemer hunn, um Aarbechtsmarché Fouss ze faassen. Si maachen 49,3 Prozent vun allen Demandeurs d’emploi aus.

Kuerzzäiteg hätt et am Januar nees e puer méi nei Aschreiwunge bei der Adem ginn, mee d'Zuel géing awer niddreg bleiwen. 2.359 Residenten hu sech am Januar als aarbechtssichend bei der Adem gemellt, eng Baisse vun 12,6 Prozent par rapport zum Januar 2021.

Am Januar waren och nees méi Employeuren op der Sich no neie Leit 4.083 Poste goufe bei der Adem ausgeschriwwen, eng Hausse vu 46,2 Prozent am Verglach zum Januar 2021.