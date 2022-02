E Samschdeg kuerz no 19 Auer gouf engem Foussgänger an der Stad op der Héicht vun der Place de la Gare eng Kette vum Hals geklaut.

Den Täter huet säin Affer op Franséisch ugeschwat, säin Aarm ëm e geluecht, fir en ëmzegeheien an d'Goldketten, un där och e Goldrank dru war, vum Hals ze rappen. Hie konnt no senger Dot an eng onbekannte Richtung flüchten.

Täterbeschreiwung vun der Police: