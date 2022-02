De Mann op der Foto soll eng Kreditkaart geklaut an och ënnert anerem den 23. September 2021 zu Bouneweg an engem Supermarché domat bezuelt hunn.

An deem Kontext lancéiert d'Police en Zeienopruff, fir de Mann ze identifizéieren. All nëtzlech Informatioune si fir d'Police vum Lampertsbierg ënnert der Nummer (+352) 244 48 1000 oder per Email Police.LIMPERTSBERG@police.etat.lu .