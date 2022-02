E Prisonéier vu Schraasseg, dee provisoresch fräigelooss gi war, konnt an Däitschland festgeholl ginn.

Dat huet de Parquet général matgedeelt.

De Luis Manuel Bento Dos Santos war wéinst onfräiwëllegem Doudschlag Enn 2019 (Autosaccident ënner Afloss vun Alkohol an Drogen an ze séier ënnerwee) am Mee 2021 zu 2 Joer festem Prisong verurteelt ginn.

Hie war wéi gesot provisoresch fräigelooss ginn, mee wéi d’Autoritéite wollten, datt hie seng Strof ofsetzt, war hie verschwonnen.

De Parquet hat dorops hin en europäeschen Haftbefeel erausginn an de 9. Februar hunn d'Lëtzebuerger Unitéite fir cibléiert Recherchen zesumme mat hire Kolleegen a Rheinland Pfalz de Mann festgeholl.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué du Parquet général et de FAST-Luxembourg dans le contexte de l'arrestation de Luis Manuel BENTO DOS SANTOS en Allemagne

( 22.02.2022) Grâce à la bonne coopération entre les unités de recherches ciblées (Fugitive Active Search Teams – FAST) du Luxembourg et les collègues de la section de recherche ciblée de Rhénanie-Palatinat (Zielfahndung Rheinland-Pfalz), Luis Manuel BENTO DOS SANTOS a pu être arrêté en Allemagne en date du mercredi, 9 février 2022.

BENTO DOS SANTOS (06.01.1985) faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen (MAE) émis en date du 5 juillet 2021 par le Service de l'exécution des peines du Parquet général.

L'intéressé avait été mis en liberté provisoire en décembre 2019, mais lorsque le Parquet général a ensuite tenté d'exécuter le reste de sa peine de prison, BENTO DOS SANTOS n'a pas pu être retrouvé.

Auparavant il avait été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch le 14 mai 2021 à une peine d'emprisonnement de deux ans pour homicide involontaire.

Le concerné avait provoqué en date du 11 octobre 2019 un accident mortel en étant sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants et roulant à une vitesse excessive.

Le Service de l'exécution des peines a fait parvenir les documents nécessaires aux autorités judiciaires allemandes en vue de la remise de Luis Manuel BENTO DOS SANTOS au Luxembourg.

Ce dernier se trouve pour l'instant encore en détention en Allemagne.