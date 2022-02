Donieft ass och nach eng Prisongsstrof méiglech, well de Wolleg als "integral protegéiert Aart" hei zu Lëtzebuerg gëllt.

Wa wärend enger Juegd géif e Wollef erschoss ginn, misst de Jeeër wéinst dem Verstouss géint d'aktuell Legislatioune mat enger Strof tëscht 250 an 750.000 Euro, enger méiglecher Prisongsstrof vun tëscht 8 Deeg a 6 Méint an dem Ofhuele vum Juegdschäin rechnen, sou wéi et am Juegdgesetz virgesinn ass.

De Wollef ass nämlech eng integral protegéiert Aart, sou datt, wann e Mënsch esou en Déier géif blesséieren oder dout maachen, dëst e Verstouss géint d'Naturschutzgesetz duerstellt.

Wann iwwerdeem e Chauffer géif e Wollef mat sengem Gefier ustoussen, muss d'Police oder de Fierschter avertéiert ginn. E schwéier blesséiert Déier sollt och no Méiglechkeet soignéiert ginn, sou d'Ëmweltministesch Dieschbourg an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen.

Iwwert de Retour vum Wollef, deen entretemps jo och e puer Mol hei am Land gesi gouf, geet och Rieds wärend enger Presentatioun am Kader vum World Wildlife Day déi nächst Woch zu Wëntger, do also, wou Ugangs Januar e Wollef gesinn a fotograféiert gouf.

E Rapport iwwert d'Doudesfäll vun geschützten Déierenaarte gëtt et iwwerdeems net, well zum Beispill de Fuuss eng normal Wëldaart ouni Juegdzäit ass, ginn et iwwert doudeg Fiiss keng spezifesch Donnéeën.