D'belsch Regierung huet jo annoncéiert, datt d'Aarbechtszäit an Zukunft kann op 4 Deeg d'Woch limitéiert ginn, also 10 amplaz 8 Stonnen den Dag.

Dat gesäit de Lëtzebuerger Aarbechtsminister éischter kritesch. Den LSAP-Aarbechtsminister plädéiert éischter fir eng generell Aarbechtszäitverkierzung verdeelt op déi ganz Schaffwoch. 10 Stonnendeeg wieren a verschiddene Beräicher e Sécherheetsrisiko, sou de Georges Engel am RTL-Interview. Bedenklech wier och, datt dee belsche Modell net am Sozialdialog ausgeschafft gouf.

Den onofhängege Gewerkschaftsbond bleift och éischter skeptesch an trëtt fir eng Verkierzung vun der Aarbechtszäit zum vollen Lounausgläich an. D'Argument vun enger besserer Balance tëscht Aarbecht a Privatliewen léisst den OGBL och net gëllen. Dat hei wier éischter eng Verschlechterung vun der Work-Life-Balance.

Am Kloertext geet et en Donneschdeg den Owend iwwert d'Zukunft vun der Aarbecht a wéi eng Léiere mer aus zwee Joer Pandemie zéien. Invitéë sinn d'Nora Back vum OBGL, de Christophe Knebeler vum LCGB, de François Koepp vun der Horesca an de Jean- Paul Olinger vun der UEL.