Ëm d'Sanktiounen, d'Waffeliwwerung, d'Verhältnis zu Russland an och schonn ëm déi zukünfteg Relatioun ass et en Dënschdeg an der Chamber gaangen.

Den DP-Chamberpresident Fernand Etgen huet annoncéiert, datt den 2. Juni um 10 Auer eng ëffentlech Visio-Entrevue mam ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj wäert sinn.

Wat ass d'Zil an d’Strategie vun der Regierung? Dat wollt den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser a senger Interpellatioun an der Chamber wëssen. D'ADR wier weder begeeschtert vun de Waffeliwwerungen, nach vun de Sanktioune géint Russland. D'Sanktioune géinge schliisslech och dem nationalen Interessi schueden. A bei de Waffeliwwerunge géing ee sech d'Fro stellen, wat d'Zil dovunner wier? Ob ee wéilt bis zum leschten Zaldot kämpfen?

De Fernand Kartheiser mengt, et soll een och weiderhin op d'Friddensverhandlunge mat Russland setzen an net de Kontakt mat Russland ofbriechen.

Den CSV-Deputéierte Claude Wiseler hat eng Aktualitéitsstonn zum Sujet Krich an der Ukrain ugefrot. Hie weist sech a ville Punkte schockéiert iwwert dem Fernand Kartheiser seng Vue op de Konflikt. Direkt am Ufank sot hien, datt hien an dësen Zäite laang keng esou eng kremlfrëndlech Ried méi héieren hätt.

Zu kengem Moment hätt den ADR-Deputéierten iwwerhaapt gefrot, wéi ee kéint der Ukrain hëllefen. Et wier en Ugrëffskrich an d'Ukrain hätt d'Recht, sech ze verdeedegen. Näischt maachen an de President Putin de Krich gewanne loossen, wier geféierlech. Pazifist sinn, géing haut heeschen, der Ukrain ze hëllefen, de Krich ze gewannen. Och déi Gréng verdeedegen d'Waffeliwwerungen, sou déi Deputéiert Stéphanie Empain.

Leider wier een elo op engem Punkt, wou ee mat der Diplomatie net weiderkéim. Déi russesch Regierung kéim net zréck un de Verhandlungsdësch.

Jo, et hätt en Paradigmewiessel ginn an et hätt ee fir d'éischt Kéier, op Wonsch vun der Ukrain, dem Land legal Waffe geschéckt, sot de Premier Xavier Bettel. Mat den NATO-Partner hätt ee 50 Millioune Waffe geliwwert, déi vill Liewen op ukrainescher Säit gerett hätten.

Zu den Aussoe vum Fernand Kartheiser sot den LSAP-Ausseminister Jean Asselborn, d'Sanktioune géint Russland wieren agefouert ginn, datt d'Land keng ekonomesch Mëttele méi geliwwert kritt, fir de Krich weider ze féieren. Fir datt ka verhandelt ginn, misst de Krich nämlech fir d'éischt emol gestoppt ginn.