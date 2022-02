De Konjunkturcomité huet dovunner 831 Demandë guttgeheescht.

Am Mäerz sinn domadder ronn 12.119 Leit betraff. Dat sinn der vill, awer 1.509 manner ewéi dee Mount virdrun.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le Comité de conjoncture a analysé en date du 22 février 2022 la situation du marché du travail du mois de janvier 2022 et la situation conjoncturelle nationale.

Pour le mois de mars 2022, le nombre de demandes introduites en matière de chômage partiel a diminué de 294 unités par rapport au mois précédent. Au total, 1.098 entreprises ont introduit une demande d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure au cours du mois prochain.

Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 831 demandes, la décision finale de l'attribution de ce soutien incombant au Conseil de gouvernement.

Parmi ces 831 demandes, 769 relèvent de source structurelle simplifiée COVID-19, 54 sont issues du secteur manufacturier, 7 sont considérées en cas de force majeure, car ces entreprises sont toujours en état de sinistre suite aux inondations des 14 et 15 juillet 2021 et enfin une demande relève du lien de dépendance économique.

Les demandes avisées positivement pour le mois de février concernent 12.119 salariés (calcul en ETP/emplois temps-plein) contre 13.628 salariés le mois dernier.

En outre, le Comité de conjoncture a également analysé plus en détail la situation économique, financière et sociale de 9 entreprises désirant prolonger leur plan de maintien dans l'emploi individuel, ainsi que de 9 secteurs qui, par le biais des fédérations, ont également soumis une demande de prolongation de leur plan de maintien dans l'emploi sectoriel, pour leurs membres respectifs. Au total, 15 prolongations sur 18 ont été accordées et sont en vigueur jusqu'au 30 juin 2022.

Ensuite, le Comité de conjoncture a émis un avis positif au sujet d'une demande d'exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement, en application de l'article 115 (10) L.I.R. Cette demande concerne 9 personnes.

Enfin, le Comité de conjoncture a émis un avis positif en relation avec les dispositions légales en matière de préretraite-ajustement concernant 15 salariés. Le Comité a proposé à l'entreprise requérante un taux de participation au coût de la préretraite.

La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au mardi 22 mars 2022.