Am Juni 2021 waren ee Psychiater a säi Patient ugesicht ginn wéinst enger presuméiert gefälschter Dispens, fir net mussen e Mask unzedoen.

Derbäi waren och eng Rei Youtube-Videoe mam Interesséierten opgefall, an deenen de Mann den Appell gemaach huet, fir keng Masken ze droen.

Et konnt an der Enquête awer net bewise ginn, datt et sech ëm eng gefälschten Dispens gehandelt huet. Aus deem Grond ass den Non-Lieu gesprach ginn, sou de Parquet um Donneschdeg.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué du parquet de Luxembourg dans une affaire de présumé faux certificat médical - non-lieu à poursuivre (24.02.2022)

Le parquet de Luxembourg avait requis, le 2 juin 2021, l'ouverture d'une information contre un médecin psychiatre et son patient du chef de faux certificat médical, pour avoir émis, respectivement utilisé, une dispense médicale de porter un masque qui paraissait fallacieuse. Dans plusieurs parutions virtuelles du bénéficiaire intéressé sur la plateforme YouTube, ce dernier exhortait, en effet, ses adeptes à ne pas mettre de masque couvrant leur nez et leur bouche, tout en contestant les mesures mises en place par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

L'instruction est désormais clôturée. Elle n'a pas permis de confirmer les soupçons ayant pesé sur le spécialiste. Un non-lieu à poursuivre a dès lors été requis par le parquet à l'encontre du médecin spécialiste et de son patient, suivi sur ce point par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg qui a rendu une ordonnance de non-lieu le 23 février 2022.