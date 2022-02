Wéinst engem falsche Manöver gouf ee Krunn opgemaach, deen Deeler vun den Produktiounsunitéiten 1-3 vun der Atomzentral mat Waasser besprëtzt huet.

Aus deem Grond ass Waasser mat Ueleg dran fir d'éischt an de Reewaasser-Opfänksystem an duerno an d'Musel gelaf. Déi 20 Liter an der Musel wieren awer net radioaktiv an d'Ekippe vun EDF hu Mesurë geholl, fir de Schued a Grenzen ze halen. Si iwwerwaachen d'Situatioun.

Hei dat offiziellt Schreiwes

Rejet d’eau chargée d’hydrocarbure dans la Moselle, à la suite du débordement accidentel d’un système de collecte des hydrocarbures

Le 19 février 2022, les équipes de la centrale de Cattenom procèdent à des manœuvres sur le circuit de protection incendie du site, provoquant l’ouverture d’une vanne et le démarrage automatique du système d’aspersion des transformateurs des unités de production 1,2 et 3. L’aspersion intempestive de moins de deux heures des pôles transformateurs, qui contiennent de l’huile, aurait entrainé le débordement du système de collecte des hydrocarbures. De l’eau chargée d’huile s’est déversée sur la chaussée interne du site. Elle a été collectée par le circuit de récupération des eaux pluviales du site et rejetée dans la Moselle.

La quantité d’hydrocarbure détectée dans la Moselle le 20 février est estimée à 20 litres. Les résultats des analyses réalisées ont confirmé l’absence de radioactivité dans les rejets et l’absence d’hydrocarbures dans la nappe phréatique, grâce à un prélèvement effectué dans les piézomètres. Dès qu’elles ont eu connaissance de la présence d’hydrocarbures sur la Moselle, les équipes de la centrale EDF ont travaillé en lien avec le service départemental d’incendie et secours de la Moselle, afin de mettre en œuvre des moyens visant à contenir et traiter le rejet (barrage flottant, pompage). Une surveillance de la Moselle a été mise en place et se poursuit.

Cet événement a été déclaré par la centrale nucléaire de Cattenom auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire le mardi 22 février 2022