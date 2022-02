De groussherzoglechen Haff deelt e Freideg de de Moien offiziell mat, datt de Paul Dühr als neien Hofmarschall nominéiert gouf.

Hien iwwerhëlt seng Funktiounen an d'Successioun vum Yuriko Backes am Abrëll. De Paul Dühr kann op eng laang Diplomatekarriär zeréckkucken. Hie war ënnert anerem Ambassadeur zu Paräis an an Italien.