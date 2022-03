Véier Joer, nodeems RTL déi englesch Websäit "RTL Today" lancéiert huet, ass d'Ekipp houfreg, säi ganz eegene Radiosender "RTL Today Radio", virzestellen.

Stellt Iech vir, Dir huelt den "Number 1" engleschen Internetsite zu Lëtzebuerg - RTL Today - an Dir füügt deem Ganze lauter staark an interessant Stëmme souwéi eng lëschteg an interaktiv Ambiance bäi. Wat dobäi erauskënnt, ass den RTL Today Radio, dee neien englesche Radio zu Lëtzebuerg.

RTL Today Radio ass den „Heartbeat of Luxembourg (Häerzschlag vu Lëtzebuerg) a bréngt Iech all Dag Neiegkeeten, lokal Eventer, en Abléck an d'Liewen zu Lëtzebuerg, Trafic, Meteo, Sport, Spiller a villes méi. Genee esou wéi d'Internetsäit ass de Radio lëschteg, frëndlech, interaktiv, an ëmmer en Deel vun der Communautéit. E Radio fir jiddereen an zu all Moment.

Mat dräi Live-Emissioune vu méindes bis freides, sou wéi engem flotte Weekend-Programm, ass RTL Today Radio och déi eenzeg englesch Radiosoffer ronderëm d'Auer zu Lëtzebuerg. De Moie fänkt mat gudder Laun mam Sam Steen un, lockert nach eng Kéier musikalesch op iwwert d'Mëttesstonn mam Stephen Lowe a geet mat vill Freed a Spaass mam Melissa Dalton an de Feierowend. Wa keng Live-Emissioune sinn, spillt de Radio eng eenzegaarteg Selektioun u Musek, déi vu kengem anere wéi vun der Musek-Enzyklopedie op zwee Been, dem Stephen "Steps" Lowe, zesummegestallt gëtt. Ob een elo léiwer klassesch Hits oder Lidder vun neie Museker a lokal Talenter wëll lauschteren, et ass fir jiddereen eppes dobäi.



Lauschtert elo RTL Today Radio op www.today.radio oder op RTLplay.lu. De Radio gëtt et och als App op Android, iOS an Apple Car Play. De Radio-Stream, d'News, den Trafic an d'Meteo kënnt Dir och via Alexa Skills lauschteren. Donieft ass RTL Today Radio och nach op der Radio Web TV disponibel, wou seen d'Animateuren dann och nach live wärend hiren Emissioune ka gesinn.

Followed eis op Instagram, Facebook an Twitter!

D'Emissiounen