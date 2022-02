Fir déi 15. Kéier ass haut den Dag vun de raren Erkrankungen. Dozou zielen Pathologien vun deenen net méi wéi 5 vun 10.000 Leit betraff sinn.

Schätzunge no, hunn 30.000 Leit zu Lëtzebuerg ënnerschiddlech rare Krankheeten. Och dorop soll den Dag vun haut opmierksam maachen. An op d’Mënschen, déi esou e Schicksal deelen. D’Monica Camposeo huet an deem Kader ee jonke Mann op senger Aarbechtsplaz getraff. Laurent Agostino, schafft am Schülersekretariat: "Ech kenne just deen heite Kierper. Ech probéieren halt mäi Liewe relativ normal ze féieren, ech sti moies op, ginn an d’Dusch, ginn op d’Aarbecht. Ech brauch halt bësse méi laang, fir verschidde Saachen oder wéi ee gesinn huet, ech hu meeschtens e Kuerf un, wann ech duerch d’Gebai trëppelen, dowéinst froe mech d’Leit och moies um 10 Auer, ob ech schon um Wee fir heem sinn. Mee dat ass éischter fir d’Gläichgewiicht ze halen."

De Laurent Agostino huet 25 Joer a schafft am Escher Jongelycée. Deem Lycée, an deem hie selwer als Schüler war. Dat hätt him gehollef, fir direkt déi kierzte Weeër ze kennen, seet hien. Seng fréier Geos-Proff ass haut seng Aarbechtskollegin. D'Rita Bohler, Sous-Direktesch LGE: "Seng Kolleegen hunn him ëmmer gehollef, wou et nëmme gaangen ass. Ech ka mech eng speziell Episode erënneren. Wéi hien op 6ième war ware mer op Tréier. An do ass e klappbare Rollstull matgeholl ginn. Dat war déi éischte Kéier, dass ech de Laurent an engem Rollstull gesinn hunn. An et war ëmmer e Schüler, deen hee gedréckt huet, oder eng Traap erop gehollef huet oder de Rollstull gedroen huet. Dat war eigentlech ni e Problem."

De Laurent seet, hien hätt sech un säin Ëmfeld adaptéiert, esou wéi déi aner sech un hien adaptéiert hun. Fir hien ass dat wichtegst, dass jiddereen gehéiert gëtt.

Dat steet och am Mëttelpunkt vun der Ausstellung «Rare Reflections», déi déi zoustänneg Associatioun ALAN fir den Rare Desease Day organiséiert huet. De Mënsch soll am Virdergrond stoen, a net d’Krankheet, sou d'Shirley Feider, Presidentin ALAN: "Jiddereen huet eng eege Geschicht ze erzielen. Elo hu mer 16 Geschichten zesumme bruecht, dat ass nëmmen e ganz klengen Deel vun der Communautéit vun de raren Erkrankungen."

Sensibiliséieren wier och wichteg, fir de Wee bis bei d’Diagnose ze vereinfachen. Net ze wëssen waat een huet, wier nämlech fir vill betraffe Leit besonnesch schwéier. Am Duerchschnëtt géing et 5 Joer daueren, bis een eng Diagnose kritt: "Wann een d’Diagnose erhält ass ee vläicht erliichtert, awer gläichzäiteg och erniichtert. Well nëmme 6 Prozent vun dëse raren Erkrankungen sinn behandelbar. Fir all déi aner gëtt et keen Traitement."

Am Alldag hätt jiddereen säin eegent Geheimrezept fir domadder ëmzegoen. Duerch méi Visibilitéit, och an der Fuerschung, erhofft een sech fir spéider Generatiounen eng besser Chance op Heelung. Gesi ginn, ganz allgemeng, dat erhofft sech och de Laurent Agostino: "Dass déi Leit awer probéieren sech ze adaptéieren, iwwerall normal unzekommen an dass dat awer och fir déi Leit net mega einfach ass an dowéinst, dass een si bëssen ënnerstëtzt."

