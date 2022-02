Dans un souci de simplification administrative, le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et le Centre des technologies de l’information de l’État ont développé conjointement une démarche en ligne pour la demande du permis de chasser annuel.



Sur MyGuichet.lu, les chasseurs pourront désormais procéder à une demande du permis de chasser annuel en ligne, tout en téléchargeant les pièces à l’appui. Le paiement se fera également en ligne à la fin de la démarche. Après vérification des pièces, le permis de chasser annuel sera délivré en format PDF par la suite.



La démarche est également disponible dans l’application mobile MyGuichet.lu.



Il sera toutefois toujours possible de procéder à une demande par voie postale, tout en sachant qu’ici la délivrance prendra plusieurs jours, contrairement à un délai bien plus court par rapport à la procédure digitale.



Cette démarche s’inscrit dans le processus de numérisation des procédures administratives, amenant de nombreux avantages tant pour les citoyens que pour l’administration publique. La numérisation permet, entre autres, de réduire les coûts et les délais liés à la délivrance du permis de chasser.



Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, a dit à l’égard de la nouvelle procédure: «La simplification administrative est un point crucial dans l’amélioration de notre service aux citoyens. Très souvent, elle passe par la digitalisation des procédures. Je suis donc ravie que nous avons pu moderniser cette démarche de manière efficace. Nous continuerons dans le même esprit avec d’autres démarches, dans le but de digitaliser rapidement l’ensemble de nos procédures citoyennes.»





Liens utiles: Texte explicatif sur Guichet.lu: «Demander un permis de chasser annuel» (disponible en FR, DE et EN)

Tutoriel «Comment demander un permis de chasser annuel - Avec authentification?» (disponible en FR et DE)

Tutoriel «Comment demander un permis de chasser annuel - Sans authentification?» (disponible en FR et DE)