Dann ass et och d'Annonce, datt de Lëtzebuerger Loftraum fir russesch Fligere wäert gespaart ginn.

Dem Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn no waren e Sonndeg de Moien nach 12 Lëtzebuerger an 3 Residenten hei aus dem Land an der Ukrain, déi keng Méiglechkeet hätte fir fort. Eng 10 Leit hätten et aus der Ukrain erausgepackt oder wieren ënnerwee. Dem Ausseministère no hunn och 53 Leit eng Demande gemaach, fir op Lëtzebuerg ze kommen. Déi Zuel wäert nach weider an d'Luucht goen. Do géif een all Hëllef ginn déi ee kann.

De kompletten Interview mam Jean Asselborn

Futtballer kommen e Sonndeg erëm



Fir déi 3 Lëtzebuerger Futtballnationalspiller ass d‘Odyssee an der Ukrain esou gutt wéi eriwwer. Den Oli an de Vincent Thill landen e Sonndeg de Mëtteg um 14.30 Auer mat engem direkt Vol vu Budapest an Ungarn um Findel. Den Enes Mahmutovic kënnt vu Krakau a Polen iwwer München um 17.30 Auer um Findel un.

Lëtzebuerg schléisst sech Sanktiounen un



Den Transportminister a grénge Vizepremier François Bausch huet der Direction de l'aviation civile den Accord ginn, och de Lëtzebuerger Loftraum fir russesch Fligeren ze spären, dat vu 15 Auer un e Sonndeg. De Regierungsrot wäert am Laf vum Dag seng Zoustëmmung heivir nach ginn.

De Communiqué vum Transportministère

Fermeture de l'espace aérien luxembourgeois aux compagnies aériennes russes à partir du 27 janvier 2022

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Le 27 janvier 2022, François Bausch, Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a avisé la Direction de l'aviation civile de préparer les notifications nécessaires afin de fermer l'espace aérien au-dessus du Grand-Duché de Luxembourg aux compagnies aériennes russes.



Cette mesure sera proposée aux membres du Gouvernement et appliquée par la suite, donc au courant de ce dimanche 27 janvier 2022.