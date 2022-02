Wéi de CGDIS mellt, krute sech e Sonndeg den Owend géint 20.15 Auer 2 Autoen an der Lonkescher Strooss ze paken. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.

An der Fiels hat et kuerz virun 23 Auer an der Rue d'Ernzen gebrannt. E Kamäin hat hei Feier gefaangen. Kengen ass eppes geschitt.