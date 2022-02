An enger Etüd huet de Laboratoire national de santé 142 Prouwe vu Cannabis an Haschisch op Mykotoxinen ënnersicht.

Den illegale Cannabis, deen d'Ekipp vum LNS ënnersicht huet, gouf an de leschte Jore vun der Police saiséiert.

A ronn all Drëtt Prouf goufe Mykotoxine fonnt. Dëst si Gëftstoffer, déi vu Schimmelpilze produzéiert ginn a kënne Mënsche krank maachen. An ze héijer Konzentratioun kënne Mykotoxinen d'Immunsystem schwächen, neurotoxesch Erkrankungen, d'Entwécklung vun Allergien, Longenentzündungen a Kriibs fërderen. An dëse Prouwe gouf virun allem Ochratoxin fonnt, eng Gruppéierung vu Mykotoxinen.

An de Cannabis-Prouwe vum LNS war d'Konzentratioun vun dëse Gëftstoffer allerdéngs ënnert dem maximale Wäert, dee vun der EU allgemeng a Liewensmëttel zougelooss ass.

"D'Konzentratioun schwankt tëscht 1,0 und 16,2 µg/kg a louch am Duerchschnëtt bei 4,30 µg/kg. Am Verglach: Dee vun der Europäescher Kommissioun festgeluechten zougeloossenen Héchstwäert fir Ochratoxin a Liewensmëttel fir de mënschleche Gebrauch läit bei 15-20 µg/kg. D'Ënnersichung huet keen Ënnerscheed erginn tëscht Cannabis-Prouwen (gedréchent Bléien) an Haschisch-Prouwen (haarzegen Extrakt aus Cannabis-Bléien)", sou Explikatioune vum LNS.