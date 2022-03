En date du 28 février 2022, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch a présenté la première Stratégie Spatiale de Défense du Luxembourg. « Dans le secteur de la Défense, l’espace représente un véritable enjeu de sécurité nationale. » a expliqué François Bausch, en précisant que : « L’espace est devenu un environnement de plus en plus contesté, compétitif et congestionné. » Ainsi, l’élaboration de la première Stratégie Spatiale de Défense s’inscrit dans le cadre de l’effort de défense du Luxembourg. Le ministre de la Défense a expliqué que cette stratégie s’articule autour d’un objectif à long terme, qui vise à ce que la Défense luxembourgeoise, en tant qu’acteur solidaire, consolide à l’horizon 2030 son rôle de partenaire de référence fiable dans le domaine de l’espace, en s’appuyant notamment sur son satellite de communication GovSat1 ainsi que le satellite d’observation LUXEOSyS dont le lancement est prévu pour 2023. Par le développement de capacités spatiales nationales ou en coopération avec des partenaires comme l’OTAN ou l’UE et par le renforcement de la résilience de ces capacités, la Défense satisfera non seulement ses besoins nationaux mais contribuera également à ceux d’organisations internationales et de pays alliés. François Bausch a souligné que la stratégie devrait contribuer à garantir un accès ainsi qu’une utilisation pacifique et durable de l’espace, dans le respect du droit international, tout en s’appuyant sur les compétences du secteur spatial luxembourgeois. Les fils conducteurs de la nouvelle stratégie sont la coopération entre pays partageant les mêmes valeurs ; une augmentation de la résilience des capacités spatiales (accès à plusieurs systèmes ou renforcement de la protection des capacités) ; une attention particulière portée au développement de capacités à double usage, civil et militaire. La stratégie compte ainsi quatre objectifs stratégiques qui sont les suivants : Consolider les capacités spatiales actuelles, augmenter leur résilience et développer de nouveaux systèmes

Soutenir une liberté d’action dans et à partir de l’espace

Favoriser la coopération nationale et internationale

Attirer et fidéliser une main d’œuvre qualifiée et motivée En guise de conclusion, le ministre de la Défense a estimé que « dans le domaine spatial, le Luxembourg peut avoir un impact et apporter sa juste contribution à l’effort global en matière de sécurité et de défense. »