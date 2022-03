Dës Zuelen ginn et an enger Äntwert vum Schoulminister op eng parlamentaresch Fro.

An dëser gëtt och den negativen Impakt vun de Schoul-Ofbréch op d'Lëtzebuerger Economie ënnerstrach, dat am Kontext Chômage a Manktem u qualifizéiertem Personal. Ma, et géif awer villes géint den décrochage scolaire gemaach ginn. D'Offer géif konstant ausgebaut an der Demande ugepasst ginn.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Fred Keup