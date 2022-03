Au vu des opérations militaires lancées par la Russie contre l’Ukraine, le gouvernement luxembourgeois déconseille fortement tout déplacement vers la Russie à ses ressortissants. Dans le contexte actuel, les connexions aériennes avec la Russie sont fortement impactées. Plusieurs aéroports russes, notamment ceux situés à proximité de l’Ukraine, sont fermés. Tous les États membres de l’Union européenne ont fermé leur espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes. De ce fait, en raison des restrictions croissantes appliquées au trafic aérien entre l’Europe et la Russie, il existe un risque réel de se retrouver bloqué en Russie pendant une durée indéterminée. Ce risque peut impliquer toutes sortes de conséquences imprévisibles, y compris de nature financière et consulaire. Le fonctionnement des cartes de paiement européennes en Russie pourra par exemple être impacté par la situation. Il est donc fortement recommandé de disposer de liquidités en quantité suffisante. Le gouvernement invite les ressortissants luxembourgeois en Russie à faire preuve d’une vigilance accrue. Il leur est recommandé de se tenir informé de l’évolution de la situation, d’éviter les rassemblements de masse et de tenir compte des instructions des autorités. Il est rappelé également que photographier ou filmer du matériel ou des installations militaires est formellement interdit en Russie.