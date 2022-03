En Dënschdeg de Moien hätt sollen d’Urteel géint 2 Organisateure vun de Maniffe géint d’Covid-Mesurë gesprach ginn. Dozou koum et awer net.

D’Ugeklote Jean-Marie Jacoby an de Peter Freitag ware selwer net komm, fir d’Urteel entgéint ze huelen. En direkt Urteel gouf et och nach keent. De Riichter huet nämlech decidéiert, der Demande vun deenen 2 Ugekloten nozekommen, an d’Verfassungsgeriicht mat der Fro ze befaassen, ob d’Covid -Gesetzer géint déi si solle verstouss hunn, verfassungsrechtlech an der Rei sinn.

Di 2 Ugekloten haten nämlech wärend dem Prozess ëmmer nees dorop gepocht, datt si bei de Maniffen net géint Gesetzer verstouss hätten. Si géingen d’Covid-Gesetzer nämlech net unerkennen, well dës géint d’Verfassung géinge verstoussen an d’Leit krank maachen. Dofir hate si bei de Maniffen och keng Mask un, hu keng Distanzen agehalen an et hu sech ze vill Leit rassembléiert. Faite, wéinst deenen si ënner anerem eben och ugeklot gi waren.

Elo ass et an enger éischter Etapp emol um Verfassungsgeriicht ze tranchéieren, op d’Demande recevabel ass. De Riichter vum Friddensgeriicht séchert sech mat dësem Schrëtt of, well et net a senge Kompetenze läit iwwer d’Fro vun enger Kompatibilitéit vun de Covid-Gesetzer mat der Verfassung ze tranchéieren. Wéi laang et elo dauert, bis en Urteel gesprach ka ginn, gouf net matgedeelt. Et sief och nach eng Kéier ugemierkt, datt et beim Friddensgeriicht net ëm Prisongsstrofe geet, a just ëm éischter méi kleng Geldzommen als Strof.

An engem Uklopunkt goufen de Jean-Marie Jacoby an de Peter Freitag awer fräigesprach. Nämlech dem Virworf, datt si wärend de Maniffe mat haarder Musek géint d’Policereglement vun der Stad Lëtzebuerg verstouss hätten.