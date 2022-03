De staatleche Meteo-Service vun der ASTA huet déi lescht 3 Wanterméint analyséiert. Op den 1. Mäerz fänkt jo meteorologesch d’Fréijoer un.

Am Dezember war et ze waarm an ze dréchen. De Januar war quasi normal, e bëssen ze dréchen, ausser op der Musel an de Februar war ze waarm a markéiert vu Stierm.

De Start fir d’Landwirtschaft, em Enn vum Wanter, gesäit gutt aus, esou d’ASTA.

Un hiver trop chaud, trop sec dans le sud-ouest et trop humide dans le nord-est du pays (01.03.2022)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Bulletin météorologique AgriMeteo:



Alors que l'hiver 2021 - 2022 touche à sa fin, AgriMeteo, le service météorologique national de l'ASTA (Administration des services techniques de l'agriculture) du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, publie son analyse météorologique nationale du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.

Dans l'ensemble, les températures moyennes étaient au-dessus (+1.3°C) des références saisonnières pluriannuelles (1991-2020). Au niveau de la pluviométrie, généralement un déficit de pluie a été enregistré dans le sud-ouest et un surplus dans le nord-est. Les cultures agricoles hivernales se présentent cependant dans un bon état à la fin de l'hiver.

Décembre: trop chaud et trop sec



Décembre a vu des températures glaciales quelques jours avant les fêtes de Noël avant de remonter à des températures bien au-dessus des moyennes à la fin de l'année. Le niveau de pluie était en dessous de la moyenne pluriannuelle dans tout le pays.

Janvier: températures et précipitations presque normales



Les températures étaient légèrement aux dessus des moyennes saisonnières. Dans la presque totalité du pays, à l'exception de la Moselle, le niveau de pluie était légèrement inférieur à la normale.

Février: trop chaud et marqué par les tempêtes

Les températures de février étaient bien au-dessus des moyennes de référence. La troisième semaine était marquée par les tempêtes Dudley, Eunice et Franklin. Le maximum des rafales enregistré le 17 février affichait 97.3 km/h à Reuler.

Agriculture: Un départ satisfaisant dans la saison



À la sortie de l'hiver, les plantes cultivées se présentent dans un bon état. La plupart des céréales d'hiver ont été semées dans des conditions idéales. En raison des températures plus élevées en décembre, même les semis tardifs, qui ont suivi ceux du maïs, se sont bien implantées. Les températures plus basses de janvier n'ont guère affecté les cultures hivernales, de façon à ce que très peu de dégâts hivernaux sont signalés.

Les données proviennent du réseau de 36 stations météorologiques automatiques de toutes les régions du Luxembourg. Les valeurs de quatre stations représentatives Asselborn (nord), Clemency (sud−ouest), Luxembourg-ville (centre) et Remich (vallée de la Moselle) ont été comparées aux valeurs moyennes de la période de référence 1991−2020.

Toutes les données enregistrées par les 36 stations météorologiques de l'ASTA sont publiées sur www.agrimeteo.lu.