Par arrêté grand-ducal du 5 février 2022: Fernand Marchetti a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Steinsel. Par arrêté ministériel du 1er mars 2022: Fernand Wies a été nommé aux fonctions d’échevin de la commune de Steinsel. Le 1er mars 2022 à 14 h 30, les intéressés ont prêté entre les mains de Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur, le serment prescrit par l’article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante: «Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»