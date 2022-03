Fir datt et zu engem Referendum kënnt, musse 25.000 Ënnerschrëft zesummen kommen.

Vum 2. Mäerz un an dat bis de 25. Mäerz leeft d’Prozedur op de Gemengen am Land, fir sech an eng Lëscht anzedroen, déi verlaangt, dass et e Referendum soll ginn, iwwert den 2. Deel vun der Verfassungsreform.

Néideg sinn op d’mannst 25.000 Ënnerschrëften, fir datt et zu engem Referendum ka kommen. D’Prozedur leeft iwwert eppes méi wéi 3 Wochen.