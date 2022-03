De Lëtzebuerger Diplomatiechef hat gesot, "dat wier jo och alles, wat een him kéint wënschen, datt dee géif wierklech och physesch eliminéiert ginn...".

An enger urgenter parlamentarescher Fro wërft d'ADR nom Interview vum Ausseminister Jean Asselborn um 100,7 e Mëttwoch de Moien d'Fro op, ob de Staatsminister Xavier Bettel et "ubruecht fënnt, datt den Ausseminister ëffentlech zu déidlecher Gewalt géint e gewielten auslännesche Staatschef oprifft". De Lëtzebuerger Diplomatiechef hat gesot, "dat wier jo och alles, wat een him kéint wënschen, datt dee géif wierklech och physesch eliminéiert ginn, fir datt dat dote géif ophalen." Hie kéint sech net virstellen, datt eng diplomatesch Léisung vum Krich mat engem President Putin méiglech wier.

D'alternativ demokratesch Reformpartei wëll och wëssen, ob dës Ausso eventuell strofrechtlech relevant wier. En Opruff zum Haass zum Beispill. Ob dem Jean Asselborn seng Ausso mat der Regierung ofgeschwat war? Wéi en Impakt dat do op d'Relatiounen mat Russland huet? An ob de Jean Asselborn sech géintiwwer dem Wladimir Putin entschëllege wëll?

D'ADR hat dës Fro als "dréngend" gestallt. Dëst gouf awer esou net vum Chamberpresident ugeholl a se gouf als normal parlamentaresch Fro klasséiert. Esou gëllt den normalen Delai vun engem Mount, fir drop ze äntweren.