Si trëtt hiren neie Posten deemno den 1. Abrëll un an ersetzt domat de Robert Schmit. Hien ass zanter 2004 Direkter a geet an d'Pensioun.

No enger Propositioun vum Ëmweltministère huet de Regierungsrot an enger Seance um 25. Februar decidéiert, dem Grand-Duc d'Nominatioun vum Joëlle Welfring als nei Directrice vun der Ëmweltverwaltung virzeschloen.

D'Joëlle Welfring ass zanter 2014 Directrice Adjointe an der Ëmweltverwaltung an huet ënnert anerem ee Master an den Ëmweltwëssenschaften. Tëscht 2010 an 2014 war si Directrice an Domaine "Business development" am Centre de recherche public Henri Tudor.

D'Schreiwes aus dem Ëmweltministère