Tëscht dem 21. an dem 27. Februar goufen zu Lëtzebuerg 4.670 Persoune positiv op de Coronavirus getest.

Vun de 17.551 Tester, déi lescht Woch duerchgefouert goufen, waren der méi wéi 4.600 positiv, wat e Plus vun 28% zu der Woch virdrun ass. Do waren et ronn 3.600 Neiinfektiounen. Ënnert den 4.670 Neiinfektioune läit de Positivitéitstaux bei den Net-Geimpfte bei 754 op 100.000 Awunner gekuckt. Bei deene mat vollstännegem Impfscheema läit e bei 728,6.

D'Zuel vun den aktiven Infektiounen ass am genannten Zäitraum allerdéngs erofgaange vun 9.747 op 8.468. 173.717 Persoune gëlle mëttlerweil als geheelt. Den Altersduerchschnëtt vun de Leit, déi sech mam Coronavirus infizéiert hunn, läit bei 33,8 Joer.

An de Spideeler huet sech d'Situatioun berouegt. 21 nei Admissioune goufe gezielt. Als Erënnerung: déi Woch virdru waren et der 42. Op den Intensivstatiounen ass d'Zuel vun de beluechte Better vun 9 op 7 erofgaangen. D'Altersmoyenne vun den infizéierte Patiente läit bei 62 Joer. 12 vun den 21 Patienten op de Soins normaux waren net geimpft, déi aner 9 ware vollstänneg vaccinéiert. Op den Intensivstatioune waren 2 vu 7 net géint Corona geimpft.

Tëscht dem 21. an dem 27. Februar goufen et 7 weider Doudesfäll a Relatioun mat Covid-19. Den Altersduerchschnëtt läit bei 79 Joer.

Wéi aus dem Wocheréckbléck vun der Santé ervirgeet, gouf déi gréissten Hausse bei den Neiinfektioune bei de Kanner vun 0-14 Joer registréiert mat engem Plus vu 75%. An der Alterskategorie 15-29 Joer war et e Plus vun 61%. De geréngsten Inzidenztaux konnt bei de Leit tëscht 60-74 Joer festgestallt gi mat 403 Fäll op 100.000 Awunner gekuckt. Den héchsten Inzidenzwäert gouf et bei de Residenten tëscht 30-44 Joer mat 1.278 Fäll op 100.000 Awunner.

Am heefegste gouf sech am Familljekrees ugestach mat 24,6%. D'Vakanzen an d'Ausland gëllen als zweetheefegst Ursaach mat 22,8%. D'Fräizäit kënnt op 5,3%, d'Schoul op 3,6% an d'Aarbecht op 2,3%. Bei 37,03% konnt et nogewise ginn, wou sech infizéiert gouf.

5.296 Dosisse goufen iwwerdeems lescht Woch administréiert. 535 Leit kruten hir éischt Corona-Impfung, fir 1.531 war et déi zweet an 2.643 kruten hir Opfrëschungsimpfung. 468.692 Mënsche gëllen am Grand-Duché als vollstänneg geimpft, wat 77,9% vun der Bevëlkerung iwwer 5 Joer entsprécht.

Schreiwes vun der Santé

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 21 au 27 février 2022

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère d'État / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Pour la semaine du 21 au 27 février 2022, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 3.648 à 4.670 (+28%).

Parmi les 4.670 infections détectées cette semaine, le taux d'incidence est de 754 pour 100.000 personnes non-vaccinées et de 728,6 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet.

Parmi les hospitalisations, 12 patients sur 21 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (9 patients avaient un schéma vaccinal complet), alors que 2 patients sur 7 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés.

Le taux d'incidence calculé sur 100.000 personnes hospitalisées (5 ans et plus) ayant un schéma vaccinal complet est de 1,87en soins normaux et 1,04 en soins intensifs . Le taux d'incidence calculé sur 100.000 personnes hospitalisées (5 ans et plus) non-vaccinées est de 9,99 en soins normaux et 1,67 en soins intensifs.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine 21 au 27 février a augmenté de 15 271 à 17 551.

47 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 50 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 2.071. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 27 février, le nombre d'infections actives a diminué à 8.468 par rapport à 9.747 au 20 février et le nombre de personnes guéries est passé à 173.717 (par rapport à 167.775). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 33,8 ans.

Pour la semaine 21 au 27 février, 7 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 79 ans.

Dans les hôpitaux, 21 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 42 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 9 à 7. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 62 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est passé à 1,03 (0,83 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 23,89% à 26,61%.

Le taux d'incidence a augmenté à 736 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 575 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés dans les écoles ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence. Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence augmente dans tous les groupes d'âge.

La plus grande augmentation est enregistrée chez les enfants de 0-14 ans (+75%) suivi des 15-29 ans (+61%). A noter que la semaine du 7 au 13 février environ 21% des tests positifs chez les enfants de 0-14 ans étaient des tests antigéniques réalisés à l'école alors que la semaine du 14 au 20 février suite aux vacances scolaires il n'y a pas eu de tests antigéniques réalisés à l'école. Dans la semaine du 21 au 27 février 21/02-27/02 les autotests certifiés dans les écoles représentent 28 % des cas chez les 0-14 ans et 16% des cas chez les 15-29 ans.

Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 60-74 ans (403 cas pour 100.000 habitants) alors que le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (1278 cas pour 100.000 habitants).

Contaminations

Avec le nombre de cas qui reste important, il est difficile d'appeler tous les cas de la semaine et donc de déterminer la source probable de contamination.

Le cercle familial est la source la plus fréquente (24,6%) suivi par les voyages à l'étranger (22,8%), les loisirs (5,3%), l'éducation (3,6%) et le travail (2,3%). La part des sources indéterminées diminue (37,03%).

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 21 au 27 février, 5.296 doses ont été administrées au total. 535 personnes ont reçu une 1re dose, 1.531 une 2e dose, 2.643 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 587 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 1er mars à 1.264.971.

468.692 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 77,9% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+).

Fermeture du centre de vaccination installé à Luxexpo The Box et réouverture du centre installé dans le Hall Victor Hugo

Le centre de vaccination installé provisoirement à Luxexpo The Box (Luxembourg-Kirchberg) fermera ses portes ce samedi 5 mars 2022. Il sera remplacé par le centre de vaccination Hall Victor Hugo au Limpertsberg qui rouvrira ses portes le 8 mars 2022.

La prise de rendez-vous (pour la vaccination) dans les centres de vaccination se fait en ligne sur Guichet.lu.

Les heures d'ouverture de tous les points de vaccination sont à consulter sur www.impfen.lu.

Vaccination désormais dans les pharmacies

Depuis le 26 février il est possible de se faire vacciner en pharmacie, sans attendre l'invitation postale. Toute personne âgée de 12 ans et plus peut prendre rendez-vous pour la vaccination COVID-19 dans les différentes pharmacies participantes. La liste des pharmacies est mise à jour chaque semaine en fonction de la disponibilité du vaccin (ARN messager et Janssen) sur www.impfen.lu.

« Pop Up » Vaccination: Lëtzebuerg léisst sech impfen

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement continue de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires (« Pop Up » Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

La liste de tous les spots de vaccinations est actualisée de façon continue et peut être consultée à partir du site web: www.impfen.lu.

Vaccin Nuvaxovid (Novavax): Utilisation du vaccin contre la COVID-19 dans les centres de vaccination

Le gouvernement élargit l'offre des vaccins au nouveau vaccin Nuvaxovid (Novavax) administré, dans un premier temps, que dans les centres de vaccination depuis le 1er mars 2022.

Le vaccin Nuvaxovid repose sur une technologie « classique »: il est composé de sous-unités protéiques, selon un principe utilisé depuis des décennies pour la production de vaccins tels que les vaccins contre la coqueluche, l'hépatite B, ou le Human papilloma virus (HPV).

Toute personne résidente ou non résidente disposant d'un matricule luxembourgeois et âgée de 18 ans et plus a la possibilité de se faire vacciner avec le vaccin Novavax pour la primo-vaccination, avec ou sans rendez-vous.

L'administration de doses de rappel (booster) est uniquement possible sur rendez-vous.

Plus d'information sur https://covid19.public.lu/fr/vaccination.html

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/publications-en/

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours de la huitième semaine de 2022 montre une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. La diminution du flux de SARS-CoV-2 amorcée depuis trois semaines passées est de nouveau confirmée cette semaine, même si un léger rebond a été identifié en fin de semaine. Cette baisse est également toujours perceptible au niveau de l'ensemble des stations d'épuration étudiées.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/