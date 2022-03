D'Karin Pundel war vun 2013 bis 2020 Directrice vum Institut National des Langues (INL) an dono Éieren-Directrice.

Am Alter vu 60 Joer ass d'Karin Pundel verscheet. Virun der Tâche beim INL, dem Zenter fir national an international Examen a Friemsproochen, an deem och de Sproochentest ofgehale gëtt, hat si sech ëm d'Ëmsetzung vun den europäesche Studentenaustausch-Programmer gekëmmert.