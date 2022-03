Dans le cadre de l’envolée du prix du baril et de l’impact potentiellement significatif de l’invasion russe de l’Ukraine sur l’approvisionnement des marchés en pétrole et produits pétroliers, le Conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a adopté un plan coordonné de prélèvement des stocks d'urgence pétrolière, afin de parvenir à une mobilisation des stocks à hauteur de 60 millions de barils. Le Luxembourg participe à cette action conjointe volontaire visant la mise en circulation de stocks de sécurité de pétrole, à hauteur de 108,685 kb de produits pétroliers. Le Grand-Duché rejoint ainsi la majorité des pays membres de l’AIE, dont notamment les États-Unis, l’Allemagne, la France, ou encore les Pays-Bas. Le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, a précisé: «Le marché du pétrole est un marché globalisé. La participation du Luxembourg au plan de prélèvement des stocks d'urgence pétrolière est une évidence afin de soutenir l’action collective organisée par l’Agence internationale de l’énergie. À l’heure actuelle, la sécurisation de l’approvisionnement en pétrole et la stabilisation des prix sont une priorité pour le gouvernement.» Dans ce cadre, le ministre de l’Énergie a également annoncé que le Luxembourg soutiendra les efforts européens en faveur de la synchronisation du réseau électrique ukrainien avec le réseau européen.