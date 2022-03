Géint hallwer véier huet et en Donneschdeg de Mëtteg am Prisong gebrannt. E Prisonéier hat Feier a senger Zell geluecht.

Déi betraffe Persoun koum doropshi mat enger Verbrennung vum zweete Grad am Gesiicht an un den Hänn an d'Klinick. Fënnef Giischtercher an en Infirmier si mat enger Dampvergëftung behandelt ginn. D'Prisongsdirektioun, de CGDIS an d'Police waren op der Plaz an den Ombudsman gouf informéiert.