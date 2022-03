13 nei Petitioune sinn um Sitte vun der Chamber online, déi bis de 14. Abrëll op d’mannst 4.500 Ënnerschrëfte brauchen, fir dass et zu engem Debat kënnt.

Ënnert anerem gi Mesurë gefuerdert, fir d’Präisser vum Bensin an Diesel méi bëlleg ze maachen.

De Schoulufank am Lycée sollt net méi um 8, mä eréischt um 9 Auer moies sinn.

D’Arméifest op Nationalfeierdag sollt an Zukunft éischter e Friddensfest sinn oder en anere Petitionär hätt gär, dass d’Soins à domicile Servicer gratis kéinten am Land parken, wa se am Déngscht sinn.

Iwwersiicht vun den neie Petitiounen

Le lycée commence à 9 heures au lieu de 8 heures. (2214) Pour un traitement équitable du statut des assistants parentaux (2215) Gratuité du parking au Luxembourg pour les soins à domicile luxembourgeois (2217) OBLIGATION A TOUS LES PIÉTONS QUI SE BALADENT LE SOIR D'ÊTRE VISIBLES AVEC UN GILET RÉFLÉCHISSANT (2218) Ofrappen vum erhalenswäerten Barrièreshaischen zu Miersch (2164) Les cantines doivent arrêter de vendre du matériel en plastique (2227) Baisser le prix sur la pompe. / Den Preis an den Tankstellen wieder senken. / De Präis un den Tankstellen rëm erofsetzen. (2229) Friddensfest statt Militärparad fir Nationalfeierdaag / Friedensfest statt Militärparade zum Nationalfeiertag / Une fête de la paix au lieu d'un défilé militaire pour la fête nationale (2231) Fir d'Aféieren vum DAB (Digital Audio Broadcast) zu Lëtzebuerg (2235) Obligation pour les propriétaires de faire établir un diagnostic amiante par un organisme agréé par l'Etat avant la vente d'un immeuble (2236) Une pétition afin d'obtenir des pompes à essences E85 bioéthanol au Luxembourg. (2242) Überdeckte Markthalle in der Oberstadt Luxemburg. Seit längerem wurde über eine überdeckte Markthalle, wie sie in vielen Städten zur Zufriedenheit der Besucher/Kunden/Touristen besteht, nachgedacht. Ich bin der Meinung, so eine überdeckte Markthalle mit u.a. lokalen Produkten, Frischwaren/Lebensmittel/Obst und Fischwaren käme den Händlern, Kunden und Behinderten während allen vier Jahreszeiten sehr entgegen. Evtl. aus Stahl, kein Prunkbau, aber eine, die man an heißen Tagen nach oben teilweise öffnen könnte. (2188) Pour un retour au plus vite à une vie normale et équilibrée de nos enfants, tant à l'école que dans les structures de garde d'enfants, dans les activités sportives, culturelles et de loisirs en général (2161)

Ënnerschreiwe kann een op petitiounen.lu.